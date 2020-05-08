Новосибирские власти оценивают объем поддержки предпринимателям в более чем 3 млрд рублей

"В настоящее время объем доступных средств на поддержку предпринимательского сообщества региона достаточный: с учетом финансирования нацпроекта и ранее накопленных средств наши подведомственные организации могут выделить более 3 млрд рублей в виде льготных займов и поручительств. <…> Капитализация Гарантийного фонда в 2020 году составляет более 2 млрд рублей, Фонда микрофинансирования - около 1,2 млрд рублей. Деньги в том числе идут на новые программы, разработанные в условиях ликвидации последствий распространения коронавируса", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Сергея Семку.

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Предприниматели Новосибирской области смогут оформить льготные займы и поручительства на сумму более 3 млрд рублей. Во столько оценивается капитализация региональных Гарантийного фонда и Фонда микрофинансирования в 2020 году, средства которых могут быть использованы на поддержку бизнеса в связи с пандемией, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

По словам Семки, средства региональных фондов поддержки предпринимателей региона формировались несколько лет за счет регионального и федерального бюджетов и могут быть использованы для предоставления господдержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ограничений в связи пандемией.

Как отметил Сергей Семка, Гарантийный фонд Новосибирской области работает с 2009 года, Фонд микрофинансирования региона - с 2010 года. Капитал этих фондов формировался в течение этих лет за счет средств областного бюджета Новосибирской области, источником формирования которых также являлись средства федерального бюджета.

Согласно сообщению, Гарантийным фондом Новосибирской области внедрены новые программы поддержки и новые антикризисные продукты, в числе которых участие в программе без повторного андеррайтинга с Сибирским банком Сбербанка, скоринговые программы с Банком "Левобережный", упрощенная программа предоставления поручительств для пострадавших отраслей. Внедрены также новые программы поддержки Фонда микрофинансирования Новосибирской области. В частности, увеличена максимально возможная сумма микрозайма без залога до 300 тыс. рублей для наиболее пострадавших отраслей.

О региональном плане поддержки

9 апреля пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что власти региона утвердили план поддержки экономики и рынка труда в период пандемии. Он содержит мероприятия в рамках постановления правительства РФ и региональные меры.

В числе региональных мер - приостановление проверок контрольно-надзорных органов, за исключением проведения внеплановых проверок, открытие постоянной горячей линии поддержки организаций на базе центра "Мой бизнес", запуск Фондом микрофинансирования региона рассмотрения заявок субъектов МСП на изменение графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до трех лет.