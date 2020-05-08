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Семьям горняков, погибших на шахте "Распадская", направили около 465 млн рублей помощи

Взрывы метана произошли на шахте в ночь на 9 мая 2010 года

КЕМЕРОВО, 8 мая. /ТАСС/. Семьи погибших в аварии на шахте "Распадская" в ночь на 9 мая 2010 года регулярно получают помощь от Распадской угольной компании и местных властей. За все время с момента аварии на поддержку родственников погибших было направлено около 465 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"С 2010 по 2019 год семьям шахтеров на оказание материальной помощи, решение социально-бытовых проблем, погашение ипотечных и потребительских кредитов, на улучшение жилищных условий, оплату обучения, лечение и оздоровление направлено около 465 млн рублей из средств Распадской угольной компании, из бюджетов разного уровня и внебюджетных источников. Родственникам предоставляются бесплатные путевки в санатории и детские оздоровительные лагеря, бесплатное обучение на очных отделениях вузов, ежемесячная материальная помощь детям и семьям", - сказали в пресс-службе.

В Междуреченске в пятницу проходят памятные мероприятия с участием родных и близких погибших в аварии на "Распадской", состоялось возложение цветов к памятному камню, установленному на шахте "Распадская". В церемонии принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

8-9 мая 2010 года на шахте "Распадская" в Кузбассе произошли два взрыва метана. В момент первого взрыва там находились 359 шахтеров, 276 были выведены на поверхность. Для проведения спасательных работ в шахту было направлено 9 отделений горноспасателей в количестве 54 человек. В ходе спасательных работ произошел второй, более мощный взрыв, разрушивший в том числе наземные сооружения шахты. В результате катастрофы погиб 91 человек - это шахтеры и горноспасатели, порядка 100 получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля на шахте в полном объеме удалось только в конце 2014 года.

По факту нарушений правил безопасности при ведении горных работ было возбуждено уголовное дело, расследование по которому завершилось в феврале 2016 года. В апреле 2020 года Междуреченский городской суд после четырех лет разбирательств принял решение о прекращении уголовного в связи с истечением срока давности. К ответственности не был привлечен ни один из восьми обвиняемых.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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