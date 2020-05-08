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Суд в Иркутске арестовал двух человек, обвиняемых в поджоге дома, в котором погибли люди

Пожар произошел ночью 6 мая

ТАСС, 8 мая. Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца 18-летнего молодого человека и 21-летнюю студентку, обвиняемых в поджоге двухквартирного жилого дома, в котором погибли два человека. Об этом в пятницу говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"Октябрьским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС уточнили, что молодые люди арестованы на два месяца. Им предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, ночью 6 мая обвиняемые подожгли двухквартирный жилой дом на улице Александра Невского в Иркутске, одна из квартир которого принадлежала их знакомому. В пожаре погибли 17-летний парень и 19-летняя девушка.

Теги
РоссияИркутская область
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