Без корма и волонтеров. Приюты для животных в Сибири лишились поддержки во время пандемии

"У нас почти тысяча животных, только собак более 600. Снизилась поддержка от жителей и спонсоров, нет волонтеров, некому с животными гулять, помогать", - рассказала ТАСС зампредседателя Барнаульской городской общественной организации "Ласка" Софья Куликова.

Городские приюты для животных в условиях пандемии оказались фактически без какой-либо помощи - не хватает как рабочих рук, поскольку в условиях самоизоляции волонтеры не могут приехать, так и спонсорской поддержки.

ТАСС, 8 мая. Общественные приюты для животных в регионах Сибири в условиях пандемии коронавируса лишились поддержки как волонтеров, так и бизнеса, многие из них переполнены. В то же время спрос на бездомных животных в условиях самоизоляции несколько возрос, рассказали ТАСС представители приютов.

По словам руководителя омского приюта для собак "Друг" Татьяны Дугиной, остается рассчитывать только на редкую помощь от граждан, которые снабжают учреждение кормами и лекарствами.

"Пока люди отзываются, но корма съедаются очень быстро, ведь у нас в приюте на сегодняшний день 510 собачек. В день у нас уходит почти 100 кг сухого корма просто потому, что животных много. Это не считая каши с мясом. Поэтому помощь нам нужна в принципе всегда - финансовая, кормами, лекарствами", - отметила она.

Между тем за несколько недель пандемии многие приюты оказались переполнены. Как рассказала ТАСС представитель "Первого городского приюта", где сейчас находятся 270 собак и 160 кошек, Ирина Лапина, в приюте стали тщательнее планировать расходы и уже не принимают новых животных.

Спрос на животных вырос

Тем не менее даже в условиях распространения коронавируса бездомных животных удается пристроить, отмечают зоозащитники. В новосибирском сообществе волонтеров "Дари добро" ТАСС рассказали, что интерес к кошкам и собакам даже вырос. Сейчас волонтерам удается найти хозяев для одного животного из 30, что можно считать хорошим показателем. В приюте уточняют, что, кроме коронавируса, на спрос влияет и сезон - кошек и собак охотнее забирают весной и осенью.

"Сейчас люди вынуждены находиться дома, им, видимо, хочется больше заводить животных. Чаще стали звонить, чтобы брать животных", - рассказала волонтер сообщества Оксана Маслова.

Тем не менее бездомных собак и кошек у зоозащитников слишком много. Замруководителя барнаульского приюта Софья Куликова рассказала, что за апрель горожане разобрали 30 животных, зато принесли более 60 - это примерно соответствует среденемесячному показателю. При этом волонтеры отмечают, что возросший интерес к животным часто не подкреплен пониманием ответственности, и взятого из приюта питомца могут вернуть назад.

"Питомцев начали брать больше, но люди не до конца готовы к этому, "испытательный срок" в две недели преодолен не всеми, некоторые вернули собак обратно. Мы были готовы к такому повороту. Возвращали с четким пониманием, что это нехорошо, и очень переживали из-за того, что не сложилось", - рассказала представитель "Первого городского приюта" из Новосибирска.