Без корма и волонтеров. Приюты для животных в Сибири лишились поддержки во время пандемии

ТАСС, 8 мая. Общественные приюты для животных в регионах Сибири в условиях пандемии коронавируса лишились поддержки как волонтеров, так и бизнеса, многие из них переполнены. В то же время спрос на бездомных животных в условиях самоизоляции несколько возрос, рассказали ТАСС представители приютов.
Нужна помощь волонтеров и корм
Городские приюты для животных в условиях пандемии оказались фактически без какой-либо помощи - не хватает как рабочих рук, поскольку в условиях самоизоляции волонтеры не могут приехать, так и спонсорской поддержки.
"У нас почти тысяча животных, только собак более 600. Снизилась поддержка от жителей и спонсоров, нет волонтеров, некому с животными гулять, помогать", - рассказала ТАСС зампредседателя Барнаульской городской общественной организации "Ласка" Софья Куликова.
По словам руководителя омского приюта для собак "Друг" Татьяны Дугиной, остается рассчитывать только на редкую помощь от граждан, которые снабжают учреждение кормами и лекарствами.
"Пока люди отзываются, но корма съедаются очень быстро, ведь у нас в приюте на сегодняшний день 510 собачек. В день у нас уходит почти 100 кг сухого корма просто потому, что животных много. Это не считая каши с мясом. Поэтому помощь нам нужна в принципе всегда - финансовая, кормами, лекарствами", - отметила она.
Между тем за несколько недель пандемии многие приюты оказались переполнены. Как рассказала ТАСС представитель "Первого городского приюта", где сейчас находятся 270 собак и 160 кошек, Ирина Лапина, в приюте стали тщательнее планировать расходы и уже не принимают новых животных.
Спрос на животных вырос
Тем не менее даже в условиях распространения коронавируса бездомных животных удается пристроить, отмечают зоозащитники. В новосибирском сообществе волонтеров "Дари добро" ТАСС рассказали, что интерес к кошкам и собакам даже вырос. Сейчас волонтерам удается найти хозяев для одного животного из 30, что можно считать хорошим показателем. В приюте уточняют, что, кроме коронавируса, на спрос влияет и сезон - кошек и собак охотнее забирают весной и осенью.
"Сейчас люди вынуждены находиться дома, им, видимо, хочется больше заводить животных. Чаще стали звонить, чтобы брать животных", - рассказала волонтер сообщества Оксана Маслова.
Тем не менее бездомных собак и кошек у зоозащитников слишком много. Замруководителя барнаульского приюта Софья Куликова рассказала, что за апрель горожане разобрали 30 животных, зато принесли более 60 - это примерно соответствует среденемесячному показателю. При этом волонтеры отмечают, что возросший интерес к животным часто не подкреплен пониманием ответственности, и взятого из приюта питомца могут вернуть назад.
"Питомцев начали брать больше, но люди не до конца готовы к этому, "испытательный срок" в две недели преодолен не всеми, некоторые вернули собак обратно. Мы были готовы к такому повороту. Возвращали с четким пониманием, что это нехорошо, и очень переживали из-за того, что не сложилось", - рассказала представитель "Первого городского приюта" из Новосибирска.