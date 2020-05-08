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75-летие Победы

Военные ЦВО в канун Дня Победы поздравили более 130 ветеранов в Сибири

В частности, состоялось прохождение колонны военной техники - 12 бронеавтомобилей "Тигр" со штандартами фронтов Великой Отечественной войны

ТАСС, 8 мая. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в канун 75-й годовщины Победы поздравили более 130 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Новосибирске и Новосибирской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"Самое запоминающееся поздравление было организовано 8 мая. Поблизости от места жительства десяти ветеранов военнослужащие установили большой монитор, на котором в режиме онлайн транслировались пролет боевой авиации и прохождение парадного строя военнослужащими частей и соединений Новосибирского гарнизона. Здесь же песни и музыку военных лет исполнял военный оркестр", - говорится в сообщении.

Также командование и личный состав 41-й общевойсковой армии ЦВО устроили для ветеранов прохождение колонны военной техники - 12 бронеавтомобилей "Тигр" со штандартами фронтов Великой Отечественной войны.

Военнослужащие подразделений, которые не смогли принять участие в торжественном поздравлении, написали для ветеранов поздравительные письма.

Теги
РоссияНовосибирская область75-летие Победы
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