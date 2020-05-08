Власти Хакасии продлят режим самоизоляции до 17 мая

ТАСС, 8 мая. Власти Хакасии из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией продлят режим самоизоляции до 17 мая. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал глава региона Валентин Коновалов.

Режим самоизоляции в республике действует с 1 апреля до 11 мая. По данным региональных властей, в республике зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом, 51 человек выздоровел, восемь человек умерли. За последние сутки выявлено 15 новых случаев заражения.

"Правоохранительные и контролирующие органы фиксируют нарушения установленного режима правил и ограничений как со стороны граждан, так и со стороны организаций. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора и МВД правительством Хакасии было принято решение продлить действующий режим", - написал Коновалов, добавив, что режим будет продлен до 17 мая.