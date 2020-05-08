Главврача больницы в Кузбассе привлекут к ответственности за приказ о коронавирусе

КЕМЕРОВО, 8 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кузбасса приняло решение о привлечении к дисциплинарной ответственности главного врача Кемеровской областной клинической больницы, где был издан внутренний приказ о наказании сотрудников медучреждения в случае подтверждения у них коронавируса. В настоящий момент документ, предполагавший выговор или увольнение, отменен, сообщил в пятницу министр здравоохранения региона Михаил Малин.

"Работодатель не имеет права наказывать сотрудника за то, что тот заразился коронавирусом. Даже если человек пренебрегал ограничительными мерами или нарушил обязательную самоизоляцию, привлечь его к ответственности может только Роспотребнадзор и правоохранительные органы, но не начальник на работе. <…> На данный момент приказ отменен, руководитель медицинского учреждения получит дисциплинарное взыскание", - сказал Малин.

Глава регионального Минздрава добавил, что он лично связался с главврачом медучреждения, чтобы прояснить ситуацию. Установлено, что действие внутреннего приказа больницы распространялось только на работников вспомогательных служб больницы, сотрудников кадровой службы, бухгалтерии и других отделов, которые переведены на дистанционную занятость, и не касалось медицинского персонала. Тем не менее, по мнению Малина, руководство больницы превысило должностные полномочия, издав данный локальный акт.

Оценку действиям главврача должны дать правоохранительные органы. Как ранее сообщал ТАСС, проверку по данному факту уже начала прокуратура Кемеровской области. Соответствующий внутренний приказ был подписан руководителем медучреждения. Согласно документу, если у сотрудников диагностируют коронавирус, они будут привлекаться к дисциплинарной ответственности по ст. 192 ТК РФ ("Дисциплинарные взыскания"), ее санкции предусматривают замечание, выговор или увольнение.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 10 случаев за последние сутки, пять пациентов умерли, 51 выздоровел, остальные находятся под наблюдением медиков. Также известно, что среди зараженных есть врачи филиала областного кардиодиспансера в Новокузнецке и медики поликлиники города Белово.