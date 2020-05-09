Телеканалы Иркутской области и Хакасии проведут "Бессмертный полк" в режиме телетрансляции

"Мы покажем около шести тысяч фотопортретов. Нам присылают фотографии и из больших городов области, и из маленьких отдаленных деревень", - сообщил собеседник агентства. Телеканал будет проводить их показ с 6:30 (1:30 мск) и до 00:00 (19:00 мск), в течение этого времени в сетку телевещания будут вставлены пятиминутные блоки, в которых будут демонстрироваться портреты фронтовиков с краткой информацией о них. На телеканале подчеркнули, что акция продолжится и 10 мая. "Мы хотим показать все поступившие к нам фотографии, чтобы никого не обидеть", - сообщили на телеканале.

ТАСС, 9 мая. Региональные телеканалы Иркутской области и Хакасии проведут акцию "Бессмертный полк" в формате телевизионной трансляции. Фотографии фронтовиков будут транслироваться в виде врезок в эфир, сообщили ТАСС представители телеканалов и региональных властей.

Сами работники телеканала активно участвовали в акции в прошлые годы. "Мы решили провести ["Бессмертный полк" в таком режиме], так как сами ежегодно ходим в "Бессмертном полку" с портретами своих предков, и в этом году, поняв, что никто не сможет, решили сделать в таком формате. Чтобы люди увидели своих героев в телевизионном формате, потому что, пока их помнят, они живут", - сказала ТАСС ведущая телеканала Ирина Белогривая.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, акция проводится при поддержке властей региона. "Это наш священный долг - помнить и чтить всех, на чью долю выпала война и кто сделал все для Победы. Акция "Бессмертный полк" уже несколько лет объединяет всех жителей страны. И несмотря на действующий в Иркутской области режим самоизоляции, мы все равно решили провести эту акцию", - цитирует пресс-служба врио губернатора области Игоря Кобзева.

В пресс-службе правительства Хакасии ТАСС рассказали, что трансляция "Бессмертного полка" пройдет сразу на нескольких телеканалах. "У каждого телеканала будет своя акция "Бессмертный полк". Телеканал РТС (республиканский телеканал) взял информацию о всех фронтовиках, призванных на войну из Хакасии. Телеканалы "Абакан-24" и ТВ7 ("Юг Сибири") обратились к зрителям присылать своих близких", - рассказал собеседник агентства.

"Бессмертный полк онлайн"

В этом году акция "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса состоится в онлайн-режиме. Для участия в ней уже зарегистрировались около 2 млн человек.

Онлайн шествие Бессмертного полка покажут на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах, на портале "Бессмертного полка России" (www.polkrf.ru и www.polk.press. Организаторы отмечают, что трансляция продлится несколько дней.

По указу президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В апреле 2020 года глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы, из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.