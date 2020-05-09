Жители Новокузнецка исполнили памятный онлайн-вальс в честь Дня Победы

КЕМЕРОВО, 9 мая. /ТАСС/. Жители Новокузнецка не выходя из дома приняли участие в городской акции "Памятный вальс" и исполнили танец в честь Дня Победы, позже они сняли и опубликовали в интернете видеоролики с танцем, из которых будет смонтирован видеоклип, сообщила ТАСС министр культуры и национальной политики Марина Евса.

"Акция "Памятный Вальс" - традиционная, она каждый год 9 мая проходит в Новокузнецке. По традиции школьные пары собираются на городской площади и исполняют вальс под песни военных лет, свой танец они посвящают ветеранам Великой Отечественной войны - тем, кто в своей юности сменил школьную форму на военные шинели. В этом году акция проходит в другом формате, но от этого не меняется ее смысл: вальс - как символ праздника, Победы и мирной жизни", - сказала Евса.

Впервые "Памятный вальс" в Новокузнецке исполнили в 70-ю годовщину Победы в 2015 году, с тех пор традиционно участниками акции становились местные старшеклассники. В этом году участие в ней смогли принять и взрослые. Организаторы акции опубликовали в интернете видеоурок с постановкой вальса под песню "Майский вальс" в исполнении Иосифа Кобзона, участникам было необходимо разучить танцевальную композицию и снять на видео свое исполнение, сообщили ТАСС в городском оргкомитете.