{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Хакасии превысило 400

В регионе выявили 36 новых случаев инфицирования

ТАСС, 9 мая. Количество заразившихся коронавирусом в Хакасии выросло за последние сутки на 36 и составило 403, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"В Хакасии количество заболевших коронавирусом достигло 403 человек. <...> За сутки выявлено 36 новых случаев [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Среди новых случаев 20 выявлено в Абаканской клинической больнице, в том числе зафиксировано три случая инфицирования медработников.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области превысило 1 тыс.
В регионе зафиксировали 76 новых случаев заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС