Число случаев заражения коронавирусом в Хакасии превысило 400

"В Хакасии количество заболевших коронавирусом достигло 403 человек. <...> За сутки выявлено 36 новых случаев [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19", - говорится в сообщении.

ТАСС, 9 мая. Количество заразившихся коронавирусом в Хакасии выросло за последние сутки на 36 и составило 403, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

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Среди новых случаев 20 выявлено в Абаканской клинической больнице, в том числе зафиксировано три случая инфицирования медработников.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.