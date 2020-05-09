Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области превысило 1 тыс.

НОВОСИБИРСК, 9 мая. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за последние сутки выросло на 76 и составило 1 025, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
"По данным оперативного штаба на 10:00 (06:00 мск) 9 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек", - говорится в сообщении. Таким образом, число пациентов, инфицированных коронавирусом, выросло до 1 025, 55 из них дети.
За минувшие сутки в области выздоровели 44 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус, два пациента умерли. Всего в регионе на данный момент зафиксировано 306 случаев выздоровления и 14 смертей. По информации штаба, сейчас в отделениях реанимации находятся 48 человек, 20 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Новосибирская область стала 26-м регионом РФ, где число заразившихся новым коронавирусом превысило тысячу.