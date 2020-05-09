{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся коронавирусом в Новосибирской области превысило 1 тыс.

В регионе зафиксировали 76 новых случаев заражения

НОВОСИБИРСК, 9 мая. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за последние сутки выросло на 76 и составило 1 025, говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

"По данным оперативного штаба на 10:00 (06:00 мск) 9 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек", - говорится в сообщении. Таким образом, число пациентов, инфицированных коронавирусом, выросло до 1 025, 55 из них дети.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

За минувшие сутки в области выздоровели 44 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус, два пациента умерли. Всего в регионе на данный момент зафиксировано 306 случаев выздоровления и 14 смертей. По информации штаба, сейчас в отделениях реанимации находятся 48 человек, 20 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Новосибирская область стала 26-м регионом РФ, где число заразившихся новым коронавирусом превысило тысячу.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Томске вывели сорт азалии под названием "75 лет Победы"
У нее темно-фиолетовые цветки и яркий бордовый крап на верхних лепестках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС