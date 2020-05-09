В Томске вывели сорт азалии под названием "75 лет Победы"

ТОМСК, 9 мая. /ТАСС/. Новый сорт азалии, названный "75 лет Победы", вывели в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета (ТГУ). Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе ТГУ.

"В Сибирском ботаническом саду ТГУ выведен новый сорт азалии, который получил символическое название "75 лет Победы" <...>. Новый сорт азалии имеет торжественный вид - темно-фиолетовые цветки и яркий бордовый крап на верхних лепестках, напоминающий кому-то капли пролитой на войне крови, кому-то - языки пламени Вечного огня, кому-то - торжественный фейерверк", - сообщили в пресс-службе.

Название "75 лет Победы" продолжает старую традицию, в советское время селекционеры давали патриотичные названия некоторым сортам азалий с цветками сиреневого цвета, например, "Юрий Гагарин", "Героям Войны".

"Великая Отечественная война коснулась практически всех, и моя семья не исключение. На фронте были мой прадед по отцовской линии и дед по материнской линии <...>. Пусть людей, которые постояли за наш народ, давно уже нет, но мы помним о том, что они для нас сделали, поэтому новый сорт получил такое название", - процитировали в пресс-службе слова автора нового сорта, директора Ботанического сада ТГУ Михаила Ямбурова.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы по указу президента Владимира Путина.