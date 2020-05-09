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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 90 случаев коронавируса зафиксировано на площадке крупнейшего золотодобытчика России

В Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате на севере Красноярского края за сутки заболевание выявили 82 человек

КРАСНОЯРСК, 9 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом среди работников крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОК на севере Красноярского края достигло 89. За сутки инфекция подтвердилась у 82 человек, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Первые три случая заражения были зарегистрированы на предприятии 6 мая.

"По состоянию на 09.05.2020 г. в Северо-Енисейском районе зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", в том числе за последние сутки 82 случая", - говорится в сообщении.

47,2% - это жители Красноярского края. Состояние заразившихся удовлетворительное. Они находятся на изоляции, тестирование сотрудников продолжается.

Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточный, Титимухта, Благодатный. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Вахтовый поселок ГОК рассчитан на единовременное пребывание там 5,5 тыс. человек.

Всего в Красноярском крае зарегистрировано 1070 случаев коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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