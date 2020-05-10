Ледокол "Таймыр" прокладывает каналы во льду Енисея против заторов при паводке

КРАСНОЯРСК, 10 мая. /ТАСС/. Атомный ледокол "Таймыр" начал прокладку каналов во льду Енисея (противозаторные прорези) на севере Красноярского края. Работы проводятся для предотвращения образования заторов во время предстоящего паводка, говорится в сообщении краевого агентства ГО и ЧС.

"На севере Красноярского края - в Таймырском муниципальном районе - после вскрытия рек Ангара и Подкаменная Тунгуска, впадающих в Енисей, приходится проводить ледокольные работы. К работам по прокладке противозаторных прорезей на участке: протока Ситковская - Грибановская, находящаяся на 40 км выше города Дудинка, приступил ледокол "Таймыр", - говорится в сообщении.

Из-за подъема воды и приближающегося ледохода на севере региона, в агентстве рекомендуют гражданам воздержаться от выезда на любых видах техники и выхода на лед рек Дудинка и Енисей.

"Таймыр" - атомный ледокол, предназначенный для проводки судов в устья сибирских рек. Отличается уменьшенной осадкой.