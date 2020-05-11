Коронавирус обнаружили у более чем у четверти вахтовиков-томичей, вернувшихся из Якутии

ТОМСК, 11 мая. /ТАСС/. Медики обнаружили коронавирус у 59 из 196 жителей Томской области, вернувшихся домой из Чаяндинского месторождения в Якутии, где выявлен очаг коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации со ссылкой на главу Томской области Сергея Жвачкина.

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Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков. 6 и 7 мая с месторождения в Томск вернулись около 200 человек.

"Хочу предупредить томичей, что сегодня в сводке заболеваемости появятся эти 59 заболевших с Чаянды. У всех инфицированных на Чаянде заболевание проходит бессимптомно, все они находятся под круглосуточным наблюдением в обсерваторах. Напомню, что всех "чаяндинцев" прямо с летного поля мы доставили в обсерваторы, поэтому в этом случае никаких разговоров о распространении инфекции быть не может", - приводятся в сообщении слова губернатора.

По данным на 10 мая, в Томской области было выявлено 210 случаев заражения коронавирусом, 63 из них выздоровели, трое умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.