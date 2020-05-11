Коронавирус обнаружили у более чем у четверти вахтовиков-томичей, вернувшихся из Якутии

ТОМСК, 11 мая. /ТАСС/. Медики обнаружили коронавирус у 59 из 196 жителей Томской области, вернувшихся домой из Чаяндинского месторождения в Якутии, где выявлен очаг коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба обладминистрации со ссылкой на главу Томской области Сергея Жвачкина.
Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков. 6 и 7 мая с месторождения в Томск вернулись около 200 человек.
"Хочу предупредить томичей, что сегодня в сводке заболеваемости появятся эти 59 заболевших с Чаянды. У всех инфицированных на Чаянде заболевание проходит бессимптомно, все они находятся под круглосуточным наблюдением в обсерваторах. Напомню, что всех "чаяндинцев" прямо с летного поля мы доставили в обсерваторы, поэтому в этом случае никаких разговоров о распространении инфекции быть не может", - приводятся в сообщении слова губернатора.
По данным на 10 мая, в Томской области было выявлено 210 случаев заражения коронавирусом, 63 из них выздоровели, трое умерли.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.