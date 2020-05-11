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Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

При этом с 12 мая начнут действовать некоторые послабления. Жителям региона разрешат заниматься спортом на улице и совершать прогулки в количестве не более двух человек
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© Андрей Березкин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили. Дата продления режима не обозначена, власти будут действовать исходя из складывающейся ситуации, сообщил журналистам в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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29 апреля Травников объявил, что режим самоизоляции продлили до 11 мая включительно. По данным оперативного штаба, на утро понедельника в регионе зафиксировано 1 171 случаев заражения коронавирусом, 314 человека выздоровели, 15 - умерли. Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал ранее, что режим самоизоляции будет продлен во всех регионах округа, однако в связи с задачей по запуску экономики, в некоторых сферах возможны послабления.

"Принято решение о продлении в Новосибирской области режима самоизоляции на весь период повышенной готовности. Мы будем работать не по какой-то определенной дате, а относительно складывающейся ситуации", - сказал Травников.

По его словам, с 12 марта начинают действовать послабления режима. В частности разрешены занятия спортом на улице в количестве не более двух человек с соблюдением мер социальной дистанции. Кроме того, разрешены прогулки в количестве не более двух человек, посещение кладбищ, разрешена работа продовольственных рынков, кроме рынков Новосибирска.

Помимо этого, принято решение о продлении срока дистанционного обучения школ до конца учебного года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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