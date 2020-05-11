Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 31 мая

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на указ губернатора края Александра Усса.

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Режим самоизоляции в Красноярском крае действует с 1 апреля. В регионе зарегистрирован 1201 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 285 человек, умерло - 15.

"В Красноярском крае продлен режим самоизоляции. До 31 мая включительно продлено дистанционное обучение в образовательных организациях и работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа предприятий общественного питания за исключением работающих на вынос, на доставку заказов и тех, кто обслуживает работников организаций; торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов; бань, саун и иных подобных объектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, другим своим указом губернатор региона снял режим самоизоляции в девяти населенных пунктах Енисейского района, пяти в Казанском районе, 28 в Назаровском районе и восьми в Шарыповском муниципальном округе. 24 апреля губернатор снял ограничения в Тюхтетском районе, а также в ряде населенных пунктов Саянского, Дзержинского, Енисейского, Мотыгинского и Тасеевского районов, а 30 апреля в более чем в 200 деревнях, селах и населенных пунктов в 14 районах края.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.