{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 31 мая

В регионе выявили 1 201 случай заражения коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на указ губернатора края Александра Усса.

На эту тему
Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Режим самоизоляции в Красноярском крае действует с 1 апреля. В регионе зарегистрирован 1201 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 285 человек, умерло - 15.

"В Красноярском крае продлен режим самоизоляции. До 31 мая включительно продлено дистанционное обучение в образовательных организациях и работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа предприятий общественного питания за исключением работающих на вынос, на доставку заказов и тех, кто обслуживает работников организаций; торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов; бань, саун и иных подобных объектов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем, другим своим указом губернатор региона снял режим самоизоляции в девяти населенных пунктах Енисейского района, пяти в Казанском районе, 28 в Назаровском районе и восьми в Шарыповском муниципальном округе. 24 апреля губернатор снял ограничения в Тюхтетском районе, а также в ряде населенных пунктов Саянского, Дзержинского, Енисейского, Мотыгинского и Тасеевского районов, а 30 апреля в более чем в 200 деревнях, селах и населенных пунктов в 14 районах края.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая
Всего в регионе выявили 334 случая заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС