Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая

ТАСС, 11 мая. Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

Изначально режим полной самоизоляции в Иркутской области вводился на период с 31 марта по 5 апреля, после чего несколько раз продлевался.

"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.

В регионе зарегистрировано 334 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 85 человек вылечились, восемь умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.