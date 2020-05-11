Въезд на территорию Олимпиадинского ГОК Красноярского края ограничили из-за коронавируса

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края ограничили въезд и выезд на территорию крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОКа, на котором обнаружен очаг коронавирусной инфекции. Об этом говорится в указе губернатора края Александра Усса опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации региона.

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным на понедельник, он был выявлен у 101 человека.

"Ограничить выезд граждан, находящихся на территории месторождения, за ее пределы и въезд граждан на территорию месторождения, за исключением граждан, выезд и въезд которых на территорию месторождения обусловлен", - говорится в документе. Исключение сделано для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением непрерывности производства, сотрудников экстренных служб, медиков и полиции.

На территории месторождения разрешено передвижения автотранспорта только для перевозки продуктов питания и товаров первой необходимости, медицинских изделий и препаратов, сотрудников, занятых на обеспечении непрерывности промышленного производства. Также разрешается применение автотранспорта при ликвидации аварийных ситуаций на производстве, проведения ремонтных работ и вывоза отходов.

Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточном, Титимухте и Благодатном. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Вахтовый поселок ГОК рассчитан на единовременное пребывание там 5,5 тыс. человек.