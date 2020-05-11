{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Въезд на территорию Олимпиадинского ГОК Красноярского края ограничили из-за коронавируса

Коронавирус выявили у 101 работника предприятия

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края ограничили въезд и выезд на территорию крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОКа, на котором обнаружен очаг коронавирусной инфекции. Об этом говорится в указе губернатора края Александра Усса опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным на понедельник, он был выявлен у 101 человека.

"Ограничить выезд граждан, находящихся на территории месторождения, за ее пределы и въезд граждан на территорию месторождения, за исключением граждан, выезд и въезд которых на территорию месторождения обусловлен", - говорится в документе. Исключение сделано для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с обеспечением непрерывности производства, сотрудников экстренных служб, медиков и полиции.

На территории месторождения разрешено передвижения автотранспорта только для перевозки продуктов питания и товаров первой необходимости, медицинских изделий и препаратов, сотрудников, занятых на обеспечении непрерывности промышленного производства. Также разрешается применение автотранспорта при ликвидации аварийных ситуаций на производстве, проведения ремонтных работ и вывоза отходов.

Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточном, Титимухте и Благодатном. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках. Вахтовый поселок ГОК рассчитан на единовременное пребывание там 5,5 тыс. человек.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 31 мая
Всего в регионе выявили 334 случая заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС