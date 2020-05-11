Торговые объекты, парки и спортивные стадионы откроют в Кузбассе с 12 мая

КЕМЕРОВО, 11 мая. /ТАСС/. Власти Кемеровской области начинают поэтапное снятие ограничений в связи с коронавирусом и с 12 мая разрешают возобновить работу объектам розничной торговли, исключением станут лишь торговые центры, где может скопиться большое число посетителей. Также открыты для посещений будут парки и спортивные уличные площадки, сообщил в понедельник в своем обращении губернатор Сергей Цивилев.

"С завтрашнего дня мы начнем снимать ограничения. С 12 мая в большинстве районов Кузбасса возобновится работа объектов розничной торговли, расположенных вне торгово-развлекательных центров. Снова откроются магазины одежды и обуви, электроники, бытовых товаров и другие объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Владельцы этих торговых объектов должны будут обеспечить соблюдение всех мер безопасности для посетителей", - сказал Цивилев.

Глава региона пояснил, что данные послабления пока не коснутся Краснобродского и Беловского городских округов, где отмечен высокий рост заболеваемости. По этим территориям решение о снятии ограничений будет приниматься отдельно в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Во вторник на территории региона возобновят работу стадионы и спортивные площадки, где жители смогут заниматься спортом. Также будут разрешены прогулки в парках и скверах, за исключением мест отдыха у воды. Чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции, всем гражданам рекомендовано носить защитные маски при посещении общественных мест, в том числе в транспорте. Действие режима повышенной готовности на территории Кузбасса продлено до 17 мая.

"Если заболеваемость останется на прежнем уровне и будет снижаться, будем поэтапно отменять и другие ограничения. Если скорость распространения инфекции возрастет, то нам придется вернуться к прежним ограничениям", - сказал губернатор.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе на сегодня зафиксировано 260 случаев заражения коронавирусом, в том числе 9 за последние сутки. С начала мая число пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось почти вдвое. 7 человек умерли, 70 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков. По словам Цивилева, ситуация с заболеваемостью является напряженной, но контролируемой.