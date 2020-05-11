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Пандемия коронавируса нового типа

Сотрудники ФМБА прибыли на Олимпиадинский ГОК, где обнаружили коронавирус

Они будут осуществлять распределение больных и эвакуацию пациентов с тяжелой формой инфекции в инфекционный госпиталь

КРАСНОЯРСК, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники Федерального сибирского научно-клинического центра (ФСНКЦ) ФМБА России прибыли на крупнейшее золотодобывающее предприятие России - Олимпиадинский ГОК в Красноярском крае, где обнаружен очаг коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник говорится в сообщении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

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Коронавирус на предприятии обнаружили в начале мая. По данным на понедельник, его выявлен у 101 человека, 38 из них, по информации ФМБА, госпитализированы.

"11 сотрудников Федерального сибирского научно-клинического центра (ФСНКЦ) ФМБА России прибыли в Северо-Енисейск для устранения вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-19 на предприятии "Полюс Красноярск". Наши специалисты будут осуществлять распределение больных и эвакуацию пациентов с тяжелой формой инфекции в инфекционный госпиталь ФСНКЦ ФМБА России в г. Красноярск", - говорится в сообщении.

Ранее власти Красноярского края ограничили въезд и выезд на территорию месторождения. Компания "Полюс" сообщала, что люди с симптомами COVID-19 госпитализируются в медицинские учреждения региона, бессимптомные больные находятся на карантине на промплощадке под постоянным наблюдением.

О предприятии

Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточном, Титимухте и Благодатном. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России. Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Основным бенефициаром компании является сын Сулеймана Керимова Саид с долей около 78,2%.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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