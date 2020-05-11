{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше жилого дома в Новосибирске

Площадь возгорания составила 600 кв. м

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Возгорание кровли трехэтажного жилого дома в Новосибирске на площади более 600 кв. м ликвидировали. Из здания эвакуировались 50 человек, еще одного жильца вынесли спасатели, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 23.58 (19.58 мск) локализация, в 00.08 (20.08 мск) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сообщение о пожаре на улице Степная поступило в 23:12 местного времени (19:12 мск). Жильцы дома эвакуированы, по предварительным данным никто не пострадал.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
В Новосибирске загорелась кровля жилого дома
Из здания эвакуировались 50 жильцов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС