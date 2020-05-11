Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше жилого дома в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Возгорание кровли трехэтажного жилого дома в Новосибирске на площади более 600 кв. м ликвидировали. Из здания эвакуировались 50 человек, еще одного жильца вынесли спасатели, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В 23.58 (19.58 мск) локализация, в 00.08 (20.08 мск) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сообщение о пожаре на улице Степная поступило в 23:12 местного времени (19:12 мск). Жильцы дома эвакуированы, по предварительным данным никто не пострадал.