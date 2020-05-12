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Решение о новых нормативах сбросов в Байкал вступило в силу

Приказ Минприроды РФ смягчил нормы по качеству очищенных вод по сульфатам, хлоридам и тяжелым металлам и повысил по фосфатам, алюминию и ртути
Озеро Байкал Кирилл Шипицин/ТАСС
Описание
Озеро Байкал
© Кирилл Шипицин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. Подготовленный при участии Сибирского отделения РАН приказ Министерства экологии и природных ресурсов об изменении требований строительства очистных сооружений на Байкале вступил в силу, говорится в сообщении официального издания СО РАН "Наука в Сибири".

Ранее Минприроды РФ предложило внести изменения в приказ номер 63, устанавливающий требования к сбрасываемым в Байкал водам, смягчив нормы по качеству очищенных вод по сульфатам, хлоридам и тяжелым металлам и повысив по фосфатам, алюминию и ртути. В апреле 2019 года в Новосибирске состоялось заседание научного совета Сибирского отделения РАН, на котором предложение о необходимости изменения требований к нормативам по сбросам в Байкал было поддержано. В мае 2019 года измененный приказ прошел общественные слушания, а в октябре глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что решение о снижении нормативов сбросов в Байкал принято.

"Вступил в силу нормативный документ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, подготовленный по рекомендациям СО РАН и межведомственных структур под его эгидой. <…> Приказ Минприроды учитывает основные предложения межведомственной рабочей группы и научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал. В частности, установлены предложенные учеными количественные показатели допустимого содержания вредных веществ в сточных водах, сбрасываемых централизованными и локальными системами водоотведения в пределах центральной и буферной экологических зон Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установленные нормативы стали одними из самых строгих в мире. Сибирские ученые с привлечением американских и японских специалистов обосновали включение в нормативы для очистных сооружений веществ-реагентов, участвующих в технологическом процессе очистки: сульфатов, хлоридов, алюминия и железа. Таким образом, на байкальских берегах будут появляться только легитимно построенные очистные сооружения с применением новейших технологий.

"Новая концепция нормативов базируется на том, что сливать антропогенные стоки в Байкал в обозримой перспективе станет вообще невозможно. Этому способствует несколько ограничений, заложенных в утвержденный приказ. В частности, концентрация примесей в допустимых сбросах приравнена к составу не прибрежных или придонных вод, а пелагиали - неизменной коренной толщи байкальской воды", - отмечается в сообщении.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.

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