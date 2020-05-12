Число заразившихся коронавирусом на Олимпиадинском ГОК увеличилось до 269

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусной инфекцией на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае, где ранее был обнаружен очаг инфекции, выросло с 101 до 269 человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным на понедельник, он был выявлен у 101 человека.