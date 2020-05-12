Число заразившихся коронавирусом на Олимпиадинском ГОК увеличилось до 269

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусной инфекцией на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае, где ранее был обнаружен очаг инфекции, выросло с 101 до 269 человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным на понедельник, он был выявлен у 101 человека.
"Прирост составил 168 человек", - сказал собеседник агентства.
В компании "Полюс", владеющей Олимпиадинским ГОКом, ТАСС пояснили, что прирост данных по заболевшим произошел за счет подтверждения результатов анализов у тех, кто ранее уже находился под медицинским наблюдением. На работе предприятия ситуация на данный момент не сказывается - производство продолжается в бесперебойном режиме.
Компания сообщала ранее, что на всех своих предприятиях ведется массовое тестирование сотрудников. Власти Красноярского края ограничили въезд и выезд на территорию месторождения. Рабочих с симптомами COVID-19 госпитализируют, бессимптомные носители вируса находятся на карантине на промплощади под постоянным наблюдением.
Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточном, Титимухте и Благодатном. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.