В Иркутской области с 14 мая разрешат работу бытовых служб, сервисов и стоматологий

ТАСС, 12 мая. Власти Иркутской области, в рамках первого этапа выхода из режима ограничений, связанных с распространением коронавируса, разрешат с 14 мая работу некоторых непродовольственных магазинов, стоматологий и сервисов. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В Иркутской области режим самоизоляции введен в начале апреля и действует до 31 мая. По данным региональных властей, в области зафиксировано 354 случая заражения коронавирусной инфекцией, 94 человека выздоровели, шесть умерли.

"С соблюдением необходимых мер безопасности станет возможна работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, магазинов, торгующих отдельными видами непродовольственных товаров, площадью не более 400 квадратных метров и оборудованных отдельным входом", - говорится в сообщении. Также разрешат занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и прогулки на улице не более двух человек вместе.

В пресс-службе правительства отметили, что область вошла в перечень 11 регионов, в которых ситуация позволяет начать поэтапный выход из режима ограничений.

Введение масочного режима

Обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте планируют ввести в Иркутской области с 20 мая. Об этом также говорится в сообщении пресс-службы.

"С 20 мая в Иркутской области в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий планируется ввести обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте", - говорится в сообщении. Власти выделят 50 млн рублей на закупку многоразовых масок. Их бесплатно раздадут пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, инвалидам.