В Красноярском крае отложили смягчение режима самоизоляции

По данным на 12 мая в регионе выявлено более 1,4 тыс. случаев коронавируса, в том числе 168 случаев за минувшие сутки на Олимпиадинском ГОКе - крупнейшем золотодобывающем предприятии России.

КРАСНОЯРСК, 12 мая. /ТАСС/. Смягчение режима самоизоляции в Красноярском крае отложено из-за массового выявления коронавируса в золотодобывающей компании "Полюс" в Северо-Енисейском районе. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Александр Усс в обращении к жителям края.

"Мною дано поручение подготовить проект указа, разрешающего на всей территории края работу парикмахерских, ателье, части магазинов непродовольственной группы и многих других организаций сферы услуг. Но, к сожалению, подписание этого указа пришлось приостановить в связи со вспышкой заболевания в Северо-Енисейском районе. На нашем крупнейшем золотодобывающем предприятии "Полюс" несколько дней назад был выявлен очаг, и там уже около 270 инфицированных. Сейчас завершается тестирование всех работающих, а это более шести тысяч человек, и мы прогнозируем, что число тех, кому потребуется медицинская помощь, может достигнуть нескольких сотен", - сообщил Усс.

Он добавил, что в Северо-Енисейском районе установлен особый режим въезда и выезда. На месте развернут мобильный госпиталь на 400 человек, там работает сводный отряд медиков. Готовятся дополнительные места в соседних районах и в Красноярске, куда больных будут доставлять санитарной авиацией.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, в соответствии с установленными требованиями я должен отложить подписание указа об ослаблении ограничений. Действующий режим самоизоляции продлен до 31 мая включительно. Кроме того, по рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - добавил губернатор. Он добавил, что после локализации распространения в Северо-Енисейском районе власти смогут вернуться к прежним планам.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.