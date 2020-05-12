В Кузбассе возобновили плановую вакцинацию детей и взрослых

КЕМЕРОВО, 12 мая. /ТАСС/. Медицинские учреждения в Кузбассе возобновили плановую вакцинацию населения по национальному календарю профилактических прививок, которая временно была приостановлена в регионе в конце апреля в связи с пандемией коронавируса. Прививки по предварительной записи можно сделать во всех муниципалитетах региона, за исключением Краснобродского городского округа, где отмечен высокий рост заболеваемости, сообщили ТАСС во вторник в министерстве здравоохранения Кузбасса.
"Плановая иммунизации детского и взрослого населения в рамках национального календаря профилактических прививок в Кузбассе возобновлена. Исключение составляет Краснобродский городской округ. Согласно рекомендациям, иммунизация будет проводиться в поликлиниках региона по предварительной записи или приглашению из поликлиники", - рассказали в министерстве.
Каждая поликлиника сама сформирует порядок и очередность пациентов на плановые прививки. При вакцинации медработникам будет необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в связи с коронавирусом.
Ранее ТАСС сообщал, что в середине апреля Минздрав рекомендовал регионам принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в субъекте. В Кемеровской области, согласно распоряжению губернатора, была приостановлена плановая иммунизация детей, за исключением вакцинации новорожденных в роддомах и прививок против клещевого энцефалита по эпидемическим показаниям.
По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 269 случаев заражения коронавирусом, 7 пациентов умерли, 78 выздоровели. С 12 мая по решению областного правительства началась постепенная отмена ограничений в связи с пандемией: возобновили работу объекты торговли, за исключением торговых центров, открыты для посещений парки и скверы, спортивные уличные стадионы и площадки.