В Кузбассе возобновили плановую вакцинацию детей и взрослых

КЕМЕРОВО, 12 мая. /ТАСС/. Медицинские учреждения в Кузбассе возобновили плановую вакцинацию населения по национальному календарю профилактических прививок, которая временно была приостановлена в регионе в конце апреля в связи с пандемией коронавируса. Прививки по предварительной записи можно сделать во всех муниципалитетах региона, за исключением Краснобродского городского округа, где отмечен высокий рост заболеваемости, сообщили ТАСС во вторник в министерстве здравоохранения Кузбасса.

"Плановая иммунизации детского и взрослого населения в рамках национального календаря профилактических прививок в Кузбассе возобновлена. Исключение составляет Краснобродский городской округ. Согласно рекомендациям, иммунизация будет проводиться в поликлиниках региона по предварительной записи или приглашению из поликлиники", - рассказали в министерстве.

Каждая поликлиника сама сформирует порядок и очередность пациентов на плановые прививки. При вакцинации медработникам будет необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в связи с коронавирусом.