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В Приангарье из-за аварии без энергоснабжения остались почти 600 домов

Под отключение попали пять социально значимых объектов

ТАСС, 12 мая. Электроснабжение отключено в пяти социально значимых объектах и 594 домах в поселке Кежемский с населением около 1,6 тыс. человек в Иркутской области. Об этом сообщается во вторник на сайте МЧС региона.

"В 17:30 (12:30 мск) <...> произошло аварийное отключение электроснабжения в населенном пункте Кежемский Братского района. Под отключение попало 594 частных жилых дома и пять социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Поселок Кежемский находится в Братском районе Иркутской области, приравненном к районам Крайнего Севера. В нем проживает около 60 тыс. человек.

Теги
РоссияИркутская область
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