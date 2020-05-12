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Пандемия коронавируса нового типа

В Иркутской области на десять дней приостановили прием вахтовиков

За сутки из 20 новых случаев восемь зафиксировали у граждан, прибывших в регион на работу вахтовым методом

ТАСС, 12 мая. Власти Иркутской области приостановили на десять дней прием в регионе вахтовиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

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"Из 20 новых случаев за сутки восемь зафиксированы у граждан, прибывших в Иркутскую область на работу вахтовым методом. В связи с этим по поручению врио губернатора с сегодняшнего дня в регионе приостановлен на 10 дней прием вахтовиков. За это время необходимо выяснить, как складывается ситуация в коллективах, и обследовать работников", - говорится в сообщении.

В Иркутской области режим самоизоляции введен в начале апреля и действует до 31 мая. По данным региональных властей, в области зафиксировано 354 случая заражения коронавирусной инфекцией, 94 человека выздоровели, шесть умерли. С 14 мая в регионе планируется начать первый этап выхода с ограничений, в рамках которого разрешат занятия спортом, прогулки, откроются бани и стоматологии.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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