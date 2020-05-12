В атмосфере Омска зафиксировали повышенное содержание бензола

ОМСК, 12 мая. /ТАСС/. Посты мониторинга Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировали в атмосфере Омска превышение предельной допустимой концентрации (ПДК) бензола. Об этом сообщается на сайте УГМС.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Только с начала мая в городе трижды фиксировались превышения ПДК фенола, этилбензола, сероводорода, аммиака, фенола и бензола. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"11 мая 2020 года содержание бензола составило 1,7 ПДК в Советском АО. <…> Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", - говорится в сообщении.

По данным УГМС, двукратное превышение ПДК этого вещества было зафиксировано также 8 мая в Октябрьском округе Омска. В сообщении отмечается, что в городе с 11:00 (8:00 мск) 12 мая на сутки объявлены неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере метеорологические условия. Предупреждение передано на 17 предприятий, которые должны снизить объем выбросов.

В Минприроды Омской области ТАСС сообщили, что УГМС направило результаты проверки в Росприроднадзор и прокуратуру.