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Градообразующая шахта "Заречная" в кузбасском моногороде сократит в мае 150 сотрудников

Предприятие не может реализовать имущество с торгов

КЕМЕРОВО, 13 мая. /ТАСС/. Сокращение горняков начинается на градообразующем предприятии кузбасского моногорода Полысаево - шахте "Заречная", которая с 2017 года находится в конкурсном управлении и не может реализовать имущество с торгов. С 13 мая и до конца месяца уволят 150 человек, сообщил ТАСС арбитражный управляющий Григорий Третьяк.

Руководство шахты "Заречная" в конце января уведомило коллектив и трудовую инспекцию о планах сократить через три месяца весь штат сотрудников на самой "Заречной" и входящем в ее состав шахтоучастке "Октябрьский" - это порядка 2,4 тыс. человек. Массовые сокращения были запланированы на случай, если имущество шахты не будет реализовано с торгов.

"Порядка 150 [сотрудников] в мае, начиная с 13 мая, будет уволено", - сказал Третьяк. Какое количество будет сокращено в июне, решится по итогам очередных торгов. "Если торги будут неэффективными, тогда, очевидно, увольнения будут массовые, о чем мы предупреждали в январе. Если покупатель не появляется в мае, то в июне 1650 человек [будут уволены]", - сказал арбитражный управляющий.

Он пояснил, что при негативном сценарии на шахте "Заречная" и шахтоучастке "Октябрьский" останутся по 200-250 сотрудников для поддержания жизнеспособности предприятий. Результаты ближайших торгов по "Заречной" будут известны к 15 мая.

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, имущественный комплекс АО "Шахта "Заречная" на этот раз выставлен на аукцион единым лотом с начальной ценой всего в 1,66 млрд рублей. Для сравнения на первых торгах в 2018 году имущество "Заречной" было выставлено по стартовой цене 16,74 млрд рублей. Таким образом, цена снижена уже почти в 10 раз.

Шахта "Заречная" является градообразующим предприятием кузбасского моногорода Полысаево и добывает уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынкам в 2019 году значительно упали. На фоне процедуры банкротства на "Заречной" и входящем в ее состав шахтоучастке "Октябрьский" были снижены темпы по добыче угля, стали возникать проблемы с выплатой зарплат. В настоящий момент горняки получили только часть выплат за февраль текущего года. Из-за долгов по зарплатам и налогам в начале апреля сотрудники МВД проводили на шахте оперативные мероприятия.

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