Спасатели в Иркутской области ищут троих пропавших рыбаков

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски троих рыбаков, пропавших 8 и 9 мая на Братском водохранилище в Иркутской области. Об этом в среду сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В Братском районе ищут троих рыбаков, пропавших в майские праздники. 8 мая 63-летний братчанин отправился из дачного кооператива на рыбалку на надувной резиновой весельной лодке. Позже на берегу был обнаружен его автомобиль, но самого мужчину и плавсредство пока найти не удалось. 9 мая жители населенного пункта Калтук на металлической лодке с подвесным мотором вышли в залив Малая Када и пропали", - говорится в сообщении.

Организованы поисковые работы. Отмечается, что в дни, когда рыбаки вышли на лодках, складывались неблагоприятные погодные условия. На Братском водохранилище временами поднимался шторм.

Братское водохранилище образовано на реке Ангаре в результате строительства Братской ГЭС. На его берегу расположен город Братск.