Наибольшее число пациентов с коронавирусом выздоровело в Новосибирской области за сутки

"По данным оперативного штаба на 11:00 (7:00 мск) 13 мая, в Новосибирской области за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов. Коронавирусная инфекция выявлена у 74 человек", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Наибольшее число пациентов с коронавирусом - 66 - выздоровели в Новосибирской области за сутки. Выявлено 74 новых случая, говорится в распространенном в среду сообщении оперативного штаба региона.

Таким образом, общее количество зарегистрированных в регионе случаев заражения коронавирусом - 1300, из них 80 - дети. Выздоровели 404 человека, 16 умерли.

В понедельник губернатор региона Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 31 мая, разрешив занятия спортом на улице, прогулки не более чем вдвоем. Также были открыты кладбища и продовольственные рынки в районах области.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.