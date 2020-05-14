В Новосибирске приступят к ремонту здания для Театра Афанасьева в середине июня

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Работы по реконструкции в Новосибирске здания бывшего кинотеатра "Пионер" для размещения Новосибирского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, который около 30 лет не имеет собственной сцены, начнутся в середине июня. На начальный этап ремонтных работ выделено около 50 млн рублей из областного бюджета, завершить реконструкцию власти рассчитывают на федеральные средства, об этом сообщила в среду в пресс-центре ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Худрук драмтеатра Сергей Афанасьев 12 ноября прошлого года сообщил, что намерен покинуть свой пост после более чем 30-летнего руководства учреждением, поскольку не имеет необходимых условий для работы. Театр много лет размещается в подвале и в части первого этажа здания в центре города, ранее арендодатель потребовал освободить помещения. Афанасьев также говорил журналистам, что узнал о переносе сроков реконструкции здания бывшего кинотеатра, куда должны были переехать артисты. После встречи с губернатором региона Андреем Травниковым худрук театра забрал заявление об увольнении.

"Мы решили не ждать федеральных средств, на те деньги, которые на сегодня есть у города, мы в середине июня выходим на работы по театру Афанасьева. То, что в июне работы начнутся - это уже стопроцентно. Сейчас принято решение совместно с театром Афанасьева, что они остаются на том же месте, где они были на Вокзальной магистрали, до тех пор, пока мы не запустим этот театр", - сказала Терешкова.

Как пояснил исполняющий обязанности министра культуры Юрий Зимняков, уже сейчас на ремонтные работы из регионального бюджета выделено 50 млн. рублей. "Что касается федеральных средств, все заявки направлены, но пока из федерального бюджета в связи со сложившейся ситуацией подтверждения не было, мы планируем еще раз направить письмо", - пояснил Зимняков.

О театре

Театр Афанасьева на протяжении своей истории - около 30 лет - не имеет собственной сцены. Он неоднократно переезжал на разные площадки: размещался в здании театра "Дом актера", в ДК им. Октябрьской революции, кинотеатре "Победа" и в последние годы - в подвале недалеко от главной площади города. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию, на нее необходимо около 450 млн рублей.

Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России, а также во Франции. Худрук - обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 год), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 год), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 год). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.