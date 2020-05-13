Приангарье просит около 20 млрд рублей из бюджета на ремонт дорог к больницам

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области запросили в Минтрансе РФ порядка 20 млрд рублей на ремонт дорог, которые ведут к больницам. До 2024 года в регионе необходимо привести в порядок почти 700 км таких дорог, ремонт оценивается в 34 млрд рублей, сообщила в среду на заседании в Законодательном собрании области и. о. министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в апреле на заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса потребовал оперативно ремонтировать дороги, ведущие к медицинским учреждениям.

"Мы посчитали объем таких дорог регионального, межмуниципального и местного значения. В общей сложности до 2024 года для приведения в нормативное состояние этих дорог, а это практически 550 км дорог регионального значения и 143 км - местного значения, необходимо 34 млрд рублей. Финансирование из областного бюджета обеспечено в сумме 14,5 млрд, остальные деньги мы запросили в федеральном Минтрансе", - сказала Свиркина, отвечая на вопрос депутатов о перспективах ремонта дорог, ведущих к больницам.

Председатель Законодательного собрания Александр Ведерников на заседании, посвященном борьбе с коронавирусом, сообщил, что из муниципалитетов поступает много обращений по поводу неудовлетворительного состояния дорог, в том числе тех, которые являются единственным путем до ближайших больниц. "Так, в Жигаловском районе люди собрали более 1,2 тыс. подписей под обращением, они просят отремонтировать дорогу Жигалово - Качуг, которая находится в областной собственности. Дорога в плохом состоянии, и это единственный путь, по которому можно довести тяжело больных пациентов и беременных женщин до ближайшей больницы в поселок Усть-Ордынский", - сообщил Ведерников.

Он также привел в пример дорогу Хребтовая - Рудногорск - Новоилимск в Нижнеилимском районе области. Ее протяженность составляет 98 км, при этом асфальт есть только на участке длиной 75 км. "В населенных пунктах и районе этой автодороги проживают более 15 тыс. человек. По ней везут пациентов в больницу города Желеногорск-Илимский", - сказал Ведерников.

По словам Свиркиной, в 2018 году было отремонтировано 11 км дороги Хребтовая - Рудногорск - Новоилимск. В 2021 году сдадут в эксплуатацию после ремонта еще 15 км, и в текущем году начнется проектирование реконструкции 38-километрового участка. На ремонт дороги Жигалово - Качуг сейчас разрабатывается проектная документация, сообщила Свиркина. Начало реконструкции запланировано на 2021 год.