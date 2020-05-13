Летнюю оздоровительную кампанию в Иркутской области из-за пандемии перенесли на июль

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют в июле - на месяц позже обычного - начать летнюю детскую оздоровительную кампанию. Об этом в среду сообщила и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса в Законодательном собрании.
"Мы все-таки планируем, что в июле-августе оздоровительную кампанию будем проводить", - сказала Вобликова, отметив, что в июне обычно открываются детские лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений, однако в этот раз открыть их не получится, так как число зараженных коронавирусом продолжает расти.
Как сообщила на заседании вице-спикер Заксобрания Ольга Носенко, в 2020 году на детскую оздоровительную кампанию в бюджете Иркутской области предусмотрено 754 млн рублей. Всеми видами летнего отдыха планируется охватить порядка 260 тыс. детей, что соответствует уровню прошлого года.
Вобликова уточнила, что, несмотря на пандемию, подготовка к оздоровительной кампании идет в полном объеме. От родителей уже принято порядка 26 тыс. заявлений на детские путевки, заключаются необходимые контракты для обеспечения работы летних лагерей.
В Иркутской области, под данным на утро среды, подтверждено 380 случаев заражения новым коронавирусом, 100 человек выздоровели, шесть умерли.