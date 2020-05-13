Летнюю оздоровительную кампанию в Иркутской области из-за пандемии перенесли на июль

ИРКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют в июле - на месяц позже обычного - начать летнюю детскую оздоровительную кампанию. Об этом в среду сообщила и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса в Законодательном собрании.

"Мы все-таки планируем, что в июле-августе оздоровительную кампанию будем проводить", - сказала Вобликова, отметив, что в июне обычно открываются детские лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений, однако в этот раз открыть их не получится, так как число зараженных коронавирусом продолжает расти.