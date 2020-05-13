Число случаев заражений COVID-19 на Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае превысило 300

КРАСНОЯРСК, 13 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае увеличилось за сутки с 269 до 304 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным на вторник, он был выявлен у 269 человек.