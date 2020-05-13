Число случаев заражений COVID-19 на Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае превысило 300

КРАСНОЯРСК, 13 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае увеличилось за сутки с 269 до 304 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным на вторник, он был выявлен у 269 человек.
"Новых случаев в Северо-Енисейском районе - 34 человека. Все они - на ГОК", - сказал собеседник агентства.
Компания сообщала ранее, что на всех предприятиях ведется массовое тестирование сотрудников. Власти Красноярского края ограничили въезд и выезд на территорию месторождения. Рабочих с симптомами COVID-19 госпитализируют в медицинские учреждения региона, бессимптомные носители вируса находятся на карантине на промплощадках под постоянным наблюдением. Работа предприятия не приостанавливается.
Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточном, Титимухте и Благодатном. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.