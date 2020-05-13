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Прокуратура Хакасии не нашла нарушений в предписании, ограничивающем сессии парламента

По мнению председателя Верховного совета республики Владимира Штыгашева, сессия 24 апреля, где должны были рассмотреть отчет главы региона, не состоялась в том числе из-за предписания Роспотребнадзора

ТАСС, 13 мая. Прокуратура Хакасии не усмотрела нарушений закона в предписании регионального управления Роспотребнадзора, которое ограничивает проведение сессий республиканского парламента, говорится в документе ведомства, опубликованном в республиканских СМИ. Подлинность данного документа ТАСС подтвердили в пресс-службе ведомства, не предоставив дополнительных комментариев.

24 апреля депутаты Верховного совета (парламента) республики должны были рассмотреть на сессии отчет главы региона Валентина Коновалова и обсудить законопроекты о поддержке предпринимателей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Заседание не состоялось, поскольку на сессии присутствовало 30 из 50 парламентариев при кворуме в 34 человека. Председатель Верховного совета Владимир Штыгашев обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку предписанию Роспотребнадзора, в котором в том числе ограничивается проведение сессий регионального парламента. По мнению спикера, сессия не состоялась, в том числе из-за этого документа.

"Учитывая изложенное и складывающуюся эпидемиологическую ситуацию, внесение в рамках предоставленных полномочий главным государственным санитарным врачом республики названного предписания действующему федеральному законодательству не противоречит и не создает препятствий для участия депутатов в работе законодательного органа", - говорится в документе. В прокуратуре от подробных комментариев отказались.

Ранее в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС подтвердили наличие документа, который рекомендует ограничить проведение заседаний Верховного совета в обычном формате и проводить их в онлайн-режиме.

По данным федерального оперативного штаба, в Хакасии зарегистрировано 524 случая заражения коронавирусной инфекцией, 146 человек выздоровело, девять умерло. В республике с начала апреля действует режим самоизоляции.

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РоссияХакасия
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