Пожар на окраине Красноярска локализовали на площади 40 га

КРАСНОЯРСК, 13 мая. /ТАСС/. Пожар в Октябрьском районе Красноярска локализован на площади 40 га. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

В среду утром на окраине Красноярска, на пустыре в районе дома 100 по улице Лесная, загорелась сухая трава. Затем огонь перешел на лесной массив.

"В 17:04 (13:04 мск) локализован на площади 40 га", - сообщил представитель ведомства.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 29 человек и восемь единиц техники, а также вертолет Ми-8.