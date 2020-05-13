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Пандемия коронавируса нового типа

Кардиодиспансер в Новосибирске перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что персонал учреждения прошел необходимое обучение

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Новосибирские власти перепрофилировали стационар областного кардиологического диспансера на 130 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Он начнет принимать больных 15 мая, сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

"Либо сегодня вечером, либо завтра утром мы открываем кардиологический диспансер. Все лечебные учреждения подготовлены по стандартам по развертыванию госпиталей: уже оборудованы пропускные шлюзы, там есть специальные "чистые зоны", - сказал министр.

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Он пояснил, что в кардиодиспансер будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с коронавирусной инфекцией. Персонал учреждения прошел необходимое обучение, прием пациентов начнется в конце этой недели. Сегодня порядка восьми медучреждений Новосибирской области готовы принимать пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба на 13 апреля, в регионе зарегистрировано 1300 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 80 у детей. Выздоровели 404 человека, 16 умерли.

В понедельник губернатор региона Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 31 мая, разрешив занятия спортом на улице, прогулки не более чем вдвоем. Также были открыты кладбища и продовольственные рынки в районах области.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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