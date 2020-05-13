В Омской области двухлетнюю девочку госпитализировали с телесными повреждениями

ОМСК, 13 мая. /ТАСС/. Двухлетняя девочка из омской многодетной семьи при невыясненных пока обстоятельствах получила телесные повреждения и была госпитализирована, по данному факту проводится проверка, сообщается в среду на сайте УМВД России по Омской области.

"11 мая в ОМВД России по Омскому району поступило сообщение от главы администрации сельского поселения о причинении вреда здоровью двухлетней девочки из многодетной семьи. <…> В ходе выезда по месту жительства семьи было обнаружено, что родители находятся дома в состоянии опьянения, а у одного из пяти детей, двухлетней девочки, имеются ушибы и ссадины головы. В настоящее время ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении.

Еще четверо детей в возрасте 5 месяцев, 1,5 лет, 4 и 6 лет для обеспечения их безопасности были помещены в медицинское учреждение и социальный реабилитационный центр. В УМВД добавили, что родители детей уже состоят на учете в органах внутренних дел, в отношении них заведены административные дела о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Состояние пострадавшей девочки не уточняется, но в пресс-службе УМВД ТАСС отметили, что тяжесть полученных повреждений потребовала ее госпитализации. "О том, как были получены эти повреждения, говорить преждевременно, проводится проверка, это будет устанавливаться после завершения лечения девочки", - отметили в полиции.