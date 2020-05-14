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Шахта-банкрот "Заречная" в Кузбассе готова начать добычу в новой лаве с запасами 1,8 млн т

Для отработки новой лавы предприятию необходимы инвестиции, отметил арбитражный управляющий

КЕМЕРОВО, 14 мая. Новая лава с запасами 1,8 млн тонн угля готова к добыче на градообразующем предприятии кузбасского моногорода Полысаево - шахте "Заречная", где из-за банкротства начались массовые сокращения горняков. Ее отработку можно начать уже в мае, если найдется покупатель на активы "Заречной", что позволит возобновить добычу и сохранить трудовой коллектив, сообщил ТАСС арбитражный управляющий Григорий Третьяк.

Имущественный комплекс АО "Шахта "Заречная" впервые был выставлен на аукцион в 2018 году по стартовой цене 16,74 млрд рублей. На сегодня цена снижена уже почти в 10 раз и на действующих торгах составляет 1,66 млрд рублей.

"На "Заречной" [сейчас] добыча не ведется, [шахтеры] занимаются подготовкой к добыче новой лавы, запасы в этой лаве - 1,8 млн тонн [угля]. Она подготовлена, в мае может быть запущена, но только после появления покупателя. Если начинаем добывать - надо идти до конца, потому что в противном случае [при приостановке добычи] будет задавлено горным давлением и оборудование, и сами горные выработки", - сказал Третьяк.

Он пояснил, что для отработки новой лавы предприятию необходимы инвестиции, в настоящий момент финансовое состояние "Заречной" не позволяет вести добычу. На шахте частично не выплачена заработная плата за февраль и последующие месяцы, нет средств для обеспечения производственного цикла добычи. Как ранее сообщал ТАСС, до конца мая планируется уволить 150 человек. Сокращения будут продолжены и в июне, если не будет найден новый собственник.

Шахта "Заречная" является градообразующим предприятием кузбасского моногорода Полысаево и добывает уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках в 2019 году значительно упали. На фоне процедуры банкротства на "Заречной" и входящем в ее состав шахтоучастке "Октябрьский" были снижены темпы по добыче угля. Из-за долгов по зарплатам и налогам в начале апреля сотрудники МВД проводили на шахте оперативные мероприятия.

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