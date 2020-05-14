В Иркутской области число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 95

ИРКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Иркутской области за сутки увеличилось на 95 и, по данным на утро четверга, составило 475. Об этом сообщил оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.

"475 подтвержденных случаев заболевания. Плюс 95 за сутки", - говорится в сообщении оперштаба.

В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС уточнили, что из вновь выявленных заразившихся 63 - это вахтовики, работающие на объектах Иркутской нефтяной компании, трое - на Вернинском горно-обогатительном комбинате.

В больницах находятся 363 человека. 106 пациентов выздоровели, шестеро умерли.

Исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства Валентина Вобликова в среду в Законодательном собрании на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса сообщила, что Иркутская область вошла в число 11 регионов, где эпидемическая ситуация позволяет начать поэтапный выход из режима ограничений. При этом ранее врио губернатора Игорь Кобзев заявлял, что в случае ухудшения ситуации меры вновь будут ужесточены.

Режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая для лиц старше 65 лет, а также школьников, студентов и тех, кто имеет хронические заболевания. С 14 мая разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.