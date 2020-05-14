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В Иркутской области восстановили мост, связывающий две части поселка

Мост через реку Малая Иреть в Иркутской область был разрушен летом 2019 года во время паводка

ИРКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Строители восстановили мост через реку Малая Иреть в Иркутской область, который был разрушен летом 2019 года во время паводка, в результате село Тунгуска оказалось разделенным на две части. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Мост был разрушен в июне 2019 года. Он соединял улицы Заречная и Октябрьская села Тунгуска. В результате населенный пункт был разделен на две части: отрезанными друг от друга оказались почти 400 жителей правого и левого берегов. Длина моста через реку Малая Иреть - 60 м. В ходе ремонта строители заменили опоры, возвели металлические пролетные строения", - говорится в сообщении.

В 2020 году это первый восстановленный после наводнения мост. На его ремонт из областного бюджета было направлено 60 млн рублей, 0,1% от этой суммы профинансировал местный бюджет. В текущем строительном сезоне в регионе планируется отремонтировать еще 12 поврежденных паводками мостов на автодорогах регионального и местного значения, а также 75 км дорог. Областные власти перевели муниципалитетам субсидии на эти цели: на ремонт дорог - 218,8 млн рублей, на восстановление искусственных сооружений - 226,1 млн.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признали подлежащими сносу.

Во время наводнения было повреждено 54,9 км автодорог и 19 мостов регионального значения, 88,2 км дорог и 21 мост местного значения. В 2019 году восстановили 13 мостов, 30,6 км автодорог регионального значения.

Теги
РоссияИркутская область
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