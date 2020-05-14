Общественный транспорт Томска полностью перешел на безналичную оплату проезда

ТОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Общественный транспорт Томска - маршрутные автобусы, трамваи и троллейбусы - полностью перешел на систему безналичной оплаты проезда и отслеживается при помощи системы ГЛОНАСС, сообщил в четверг в ходе ежегодного отчета мэр Томска Иван Кляйн.

Систему безналичной оплаты проезда в Томской области начали вводить в феврале 2019 года. Тогда же началась подготовка системы в Томске, где до середины 2019 года во всех видах городского транспорта принимались только наличные деньги. В августе 2019 года первые терминалы для безналичной оплаты появились в трамваях и троллейбусах, а в начале 2020 года - в маршрутных автобусах, которыми пользуются большинство горожан.

"Сегодня терминалами оснащен весь муниципальный общественный транспорт. Специалисты отмечают популярность такого сервиса у пассажиров, водители и кондукторы прошли обучение и справляются с оборудованием", - сказал мэр.

Также он сообщил, что весь общественный транспорт Томска подключен к системе ГЛОНАСС, и пассажиры на остановках могут отслеживать движение автобусов по маршрутам. Власти Томска организовали муниципальный центр, который будет следить за работой цифровых систем и вести подсчет пассажиров.

Градоначальник добавил, что в дальнейших планах властей города - заменить автобусы "ПАЗ" на низкопольные автобусы, удобные для инвалидов-колясочников и пожилых людей. К 2024 году число таких автобусов должно вырасти вдвое и составить 50% от общего числа автобусов в городе.