Количество выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае превысило 800

БАРНАУЛ, 14 мая. /ТАСС/. Коронавирус в Алтайском крае за минувшие сутки подтвержден у 39 человек, общее количество людей, у которых выявлен вирус, составило 809. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Первый случай коронавирусной инфекции в крае был подтвержден 29 марта у женщины, вернувшейся из Доминиканы. В регионе объявлен режим самоизоляции, не работает часть предприятий, с 1 мая введен пропускной режим на границах с соседними регионами, с 12 мая действует масочный режим.