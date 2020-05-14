Количество выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае превысило 800

БАРНАУЛ, 14 мая. /ТАСС/. Коронавирус в Алтайском крае за минувшие сутки подтвержден у 39 человек, общее количество людей, у которых выявлен вирус, составило 809. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Первый случай коронавирусной инфекции в крае был подтвержден 29 марта у женщины, вернувшейся из Доминиканы. В регионе объявлен режим самоизоляции, не работает часть предприятий, с 1 мая введен пропускной режим на границах с соседними регионами, с 12 мая действует масочный режим.
"Количество людей с выявленной коронавирусной инфекцией в Алтайском крае увеличилось за прошедшие сутки на 39 новых случаев, общее количество <...> в регионе - 809 человек, в том числе 105 детей. Выписаны 371 человек - 333 взрослых и 38 детей", - говорится в сообщении.
Основное количество новых зараженных - 20 человек - в Барнауле. Также новые случай зафиксированы в Бурлинском, Павловском и других районах, в городах Рубцовске и Новоалтайске.
Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.