Власти Кузбасса оценивают реконструкцию дамбы в Междуреченске в более чем 620 млн рублей

КЕМЕРОВО, 14 мая. /ТАСС/. Стоимость работ по реконструкции водооградительной дамбы на реке Томь в Междуреченске, выделить средства на восстановление которой попросил у президента РФ Владимира Путина губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, оценивается в более чем 620 млн рублей. Проект первой очереди работ уже поддержан Минприроды РФ, сообщили в ответ на запрос ТАСС в главном управлении по работе со СМИ правительства региона.

Путин по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ в начале мая поручил кабмину совместно с правительством Кемеровской области подготовить и представить до 1 июня предложения по выделению средств на строительство двух дамб в городах региона. В ходе совещания Цивилев попросил выделить федеральные средства на строительство дамб в городах Новокузнецке и Междуреченске, так как область не может выполнить эти работы за счет регионального бюджета.

"В Междуреченске проект реконструкции первой очереди дамбы выполнен, прошел государственную экспертизу и проверку достоверности сметной стоимости, получил согласование в Росводресурсах, поддержан Минприроды России. Как ожидается, стоимость первой очереди работ 1,6 км дамбы составит порядка 255 млн рублей, из них более 209 млн необходимо привлечь из федерального бюджета. Стоимость второй очереди протяженностью порядка 2,3 км ориентировочно составляет 366,94 млн рублей в ценах 2020 года", - говорится в ответе на запрос.

Водооградительная дамба была построена на левом берегу Томи в Междуреченске более 60 лет назад хозяйственным способом и нуждается в укреплении и масштабной реконструкции. Дамба защищает от возможного подтопления жилой район города Чебал-Су, где проживают более 1,8 тыс. человек, расположены частные жилые дома, школа, детский сад, дом культуры. Также в зону подтопления может попасть свыше 7 км автодороги регионального значения.

Работы по реконструкции дамбы в Междуреченске включены в программу социально-экономического развития Кузбасса, которая разработана во исполнение указа президента РФ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Юбилейные торжества запланированы на 2021 год. Удастся ли завершить реконструкцию в Междуреченске к этому времени, в настоящий момент не уточняется. Что касается дамбы в Новокузнецке, о которой речь также шла на совещании с Путиным, стоимость работ по ее строительству еще не определена.