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Пандемия коронавируса нового типа

Перемещение вахтовиков по Иркутской области приостановили из-за коронавируса

По последним данным, в Усть-Куте выявлено 69 зараженных вахтовиков, в Бодайбо - двое

ИРКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Перемещение вахтовиков по территории Иркутской области приостановлено с четверга до особого распоряжения в связи с появлением двух очагов распространения нового коронавируса на месторождениях региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.

"С сегодняшнего дня все перемещения вахтовиков должны быть приостановлены до особого распоряжения", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

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По последним данным, которые приводит региональный оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса, в городе Усть-Куте выявлено 69 зараженных вахтовиков, в городе Бодайбо - двое. В Усть-Куте это специалисты, работающие на объектах Иркутской нефтяной компании, разрабатывающей в этом районе Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, в Бодайбо - на горно-обогатительном комбинате на Вернинском золоторудном месторождении.

Как сообщила пресс-служба правительства, на месторождениях вводится карантин. Все работники будут изолированы. Власти намерены организовать тестирование на коронавирус в трудовых коллективах на этих и других месторождениях региона.

В Иркутской области за сутки число зараженных новым коронавирусом увеличилось на 95 человек и по данным на четверг составило 475. В больницах находятся 363 человека. С начала эпидемии 106 пациентов выздоровели, шестеро умерли. Режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая для лиц старше 65 лет, а также школьников, студентов и тех, кто имеет хронические заболевания. С 14 мая разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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