Площадь природных пожаров в Новосибирской области выросла за год почти на 10%

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Новосибирской области, где в конце апреля наблюдался пик распространения огня, выросла на 147 га за год, то есть почти на 10%. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков.

"На утро сегодня у нас в области произошло 254 пожара на площади 1 735 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас небольшое сокращение, было 277 [пожаров], по площади прирост, было 1 588 га", - сказал Рыжков.

По его словам, 219 таких пожаров произошли в третьей декаде апреля. Также он отметил, что увеличилось число термоточек, не уточнив их количество. Традиционно Новосибирская область имеет два пика горимости: первый из них приходится на майские праздники, а второй на конец сентября - начало октября. Таким образом, первый пик в регионе уже пройден.

В апреле в результате установившейся аномально жаркой погоды, порывистого ветра и множественных неконтролируемых палов сухой растительности площадь природных возгораний в регионах Сибирского федерального округа (СФО) возросла в три раза по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период.

Как сообщал председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО Виктор Орлов, 80% пожаров возникли в пятикилометровой близости от населенных пунктов. Он отметил, со среды в Новосибирской области действует экстренное предупреждение по аномальной жаре с высокой пожароопасностью. В регионе установилась погода до +30 градусов. Сотрудники МЧС в связи с этим проводят рейды, информируя людей о высоком риске пожаров. Особый акцент сделан на садовых обществах.

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке критической. В конце апреля президент России Владимир Путин потребовал проконтролировать ситуацию с паводками и пожарами в стране, проанализировать механизмы поддержки граждан и бизнеса в пострадавших от стихийных бедствий регионах.