Село Санниково на Алтае планируют обеспечить теплом и горячей водой к концу 2020 года

БАРНАУЛ, 14 мая. /ТАСС/. Ремонт котельной и сетей для обеспечения домов в селе Санниково Алтайского края горячей водой и теплом завершится к концу 2020 года. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

В ноябре 2019 года жительница Санникова Татьяна Кадукина рассказала занимавшему тогда пост премьер-министра Дмитрию Медведеву о том, что в трех домах на 140 квартир есть проблемы с отоплением и горячей водой еще с мая 2004 года. Горячая вода, как правило, отсутствовала с мая по октябрь, а в 2016 году три дома вообще лишились горячего водоснабжения. Власти Алтайского края направили средства на реконструкцию системы теплоснабжения - сообщалось, что на это потребуется порядка 20-25 млн рублей.

"Задача поставлена губернатором Виктором Томенко: до конца 2020 года обеспечить поставку горячей воды. Мы работу организовали, и она не прекращается. В настоящий момент заканчиваем проектирование технологических изменений, которые необходимо сделать", - сказал Гилев.

По его словам, в действующей газовой котельной будут устанавливать дополнительные бойлеры для котлов. Также котельная будет модернизирована под дополнительные цели: кроме жилья она будет отапливать и спортивный центр, который за федеральные средства построят в селе. Также планируется заменить при необходимости часть сетей теплоснабжения.